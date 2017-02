Gunter kann Sydney nicht davon abbringen, Mielitzer die Wahrheit über den verschollenen Vertragszusatz zu sagen. Als beide ihm ein Entschädigungsangebot für das verlorene "Drei Könige" machen, scheint Mielitzer dies wortlos zu akzeptieren. In Wahrheit keimt in ihm jedoch der alte Hass gegen die Flickenschilds hoch - Thomas zeigt sich nicht nachtragend und wendet sich wieder Sandra zu. Die reagiert sichtlich erfreut und erstaunt über das rasante Tempo, das der Oberbürgermeister vorlegt. Ben kann dies nur irritiert beobachten. Patrick kann Kims Problem mit ihrer Brandnarbe nicht länger mit ansehen und wendet einen psychologischen Kniff an: Er bringt Kim mit dem Baby zusammen, das sie damals in ihrer tollkühnen Aktion gerettet hat. Kim soll ihre Narbe als Auszeichnung begreifen! Erika ist sauer auf Theo und dessen Billig-Blumen-Kampagne, und Theo begreift, dass er mit seinem sogenannten Blumen-Outlet großen Mist gebaut hat. Torben liefert Carla arglos eine Fuhre Gemüse aus der "Goldenen Scholle" und schießt sich damit ein Eigentor.