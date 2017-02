Das Bau-Team steht vor einem Führungswechsel: Hotch will mit seinem Sohn Jack in einem Zeugenschutzprogramm untertauchen und sich mit dieser radikalen Maßnahme vor der Rache von Peter Lewis schützen. Emily könnte die Leitung übernehmen, kann sich aber noch nicht für diesen Schritt entscheiden. Die Detectives müssen in der Zwischenzeit in den Bundesstaat Delaware reisen und sich dort mit einem rätselhaften Vermisstenfall auseinandersetzen...