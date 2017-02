Men in Black Heute | VOX | 20:15 - 22:05 Uhr | SciFi-Komödie HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Es gibt keine Außerirdischen? Irrtum! Sie leben sogar unter uns, überwacht von den „Men in Black“. Die coolen Agenten „K“ (Jones“) und „J“ (Smith) sollen eine fiese Alien-Kakerlake beseitigen. Denn die will die Erde ausradieren. Laufzeit: 110 Minuten Genre: SciFi-Komödie, USA 1997 FSK: 12 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets