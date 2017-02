Live-Übertragung der Qualifikation der 5 Km Langlauf der Damen im freien Stil bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft in Lahti in Finnland, die vom 22. Februar bis zum 5. März ausgetragen wird. Bereits zum 51. Mal treten die Athleten aus den drei Disziplinen Skispringen, Langlauf und Nordische Kombination gegeneinander um die insgesamt 21 Goldmedaillen an. - Langlauf: 5 km freier Stil Damen, Qualifikation