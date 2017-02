Schlager sind kitschig und trotzdem sind die Konzerthallen von Helene Fischer, Semino Rossi und Andrea Berg immer ausverkauft. Warum? Warum lieben die Menschen Schlagermusik? Sieben Tage leben Domenica Berger und Willem Konrad zwischen Schnulzen und Gassenhauern. Sie ziehen mit dem Schlagerstar Bernhard Brink los, der seit 40 Jahren die Herzen seiner Zuschauer bricht. Was ist das für eine Welt, in der die Sehnsüchte der Menschen mit Schlagermusik geweckt werden? Was macht diese Musik mit den Menschen? Die Autoren begleiten Bernhard Brink bei seiner täglichen Arbeit im Showbiz. Ein harter Job, wie sich herausstellt. Denn zum Alltag des Schlagerstars gehören genauso Auftritte auf Kreuzfahrtschiffen und Schlagerfestivals, wie Moderationen von Fernsehshows und Autogrammstunden mit den Fans. Dazwischen leere Hotelzimmer, eine Weißweinschorle an einer fremden Theke. Auf den Veranstaltungen trifft Bernhard Brink immer wieder dieselben Kollegen wie Jürgen Drews oder Roland Kaiser. Sieben Tage lang Schlager, sieben Tage lang heile Welt, sieben Tage zwischen Träume und Freudentränen.