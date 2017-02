William überlässt sein Zimmer Gerti, als ein Mitglied des Paragliding-Vereins bei Clara einen Smoking und ein Ballkleid bestellt. Während Clara mit der Arbeit beginnt, hofft William, dass sein Knie bald wieder voll funktionsfähig ist. Doch da macht Nils ihm klar, dass er wohl nie mehr Leistungssport treiben kann. Als William auf Adrian trifft, verliert er die Beherrschung. Die Beschimpfungen seines Bruders treffen Adrian - als er gerade dabei ist, sich in der Pianobar zu betrinken, kommt Clara zu ihm - Gedemütigt begreift Beatrice, dass Friedrich sie womöglich gar nicht liebt. Als sie ihn zur Rede stellt, gibt er offen zu, dass er keine Frau heiraten will, die ihre Eifersucht nicht im Griff hat und die ihm droht, ihn zu töten. Wütend droht Beatrice Friedrich mit Vergeltung und verlässt in einer Nacht- und Nebelaktion den "Fürstenhof" ohne ihren Rollstuhl. Natascha ist nicht abgeneigt, mit Nils zu einer Tanzveranstaltung ins Bräustüberl zu gehen - doch dann hat Michael dieselbe Idee. Nachdem Charlotte die Kaution für Oskar gezahlt hat, lädt Tina sie zu sich zum Essen ein. Dort trifft sie auf Gerti, die erfährt, dass auch Charlotte ein Kind mit Alfons hat. André behauptet vor Melli, Gertis Rezeptsammlung nicht weggeworfen zu haben. Als Hildegard Alfons von Andrés Schwindel berichtet, hört Gerti mit und erweist sich als großzügig.