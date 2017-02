Am 27. Februar 2015 wurde der russische Oppositionspolitiker Boris Nemzow ermordet. Die Welle der Empörung und Anteilnahme nach der Ermordung war riesig. Präsident Putin versprach umgehende Aufklärung. Doch was ist seitdem passiert? Was weiß man über den Mord? Wer war Nemzow und welche Rolle spielte er für die russische Politik? Die Dokumentation zeichnet die Ereignisse nach und versucht, Hintergründe zu beleuchten.