Obwohl der Tod ihres Vaters, eines Großindustriellen, eine überaus reiche Frau aus ihr gemacht hat, ist die junge Epifania Parerga unglücklich - muss sie doch erkennen, dass materieller Wohlstand noch lange kein emotionales Glück mit sich bringt. Ihre Ehe mit dem athletischen Sagamore findet ein jähes Ende, als er sie mit einer Sekretärin betrügt. Epifanias Psychiater sieht ihre übermäßig starke Vater-Fixierung als Grund für das Scheitern ihres privaten Glücks. In ihrer Depression denkt Epifania bereits an Selbstmord - bis sie den indischen Arzt Dr. Kabir kennenlernt. Gerade weil er ihrem Reichtum und ihrer Schönheit keine größere Bedeutung beizumessen scheint, weiß Epifania, dass sie in ihm den Mann ihres Lebens gefunden hat. Tatsächlich aber fühlt Kabir sich von Epifanias Wohlstand und Macht eingeschüchtert. Um wenigstens dem Vaterkomplex seiner Geliebten etwas entgegensetzen zu können, behauptet er, unter einem Mutterkomplex zu leiden. Als die beiden schließlich beginnen, ihre Heirat zu planen, werden sie durch diese Komplexe, erfunden oder nicht, vor delikate Aufgaben gestellt: Epifanias verstorbener Vater nämlich hat verfügt, dass der Mann ihrer Wahl sich beweisen muss, indem er 500 britische Pfund binnen drei Monaten durch clevere Geschäfte verdreifacht. Und nach dem Willen von Kabirs Mutter muss Epifania für drei Monate ihr Luxusleben hinter sich lassen und versuchen, sich ohne jeden Besitz durchs Leben zu schlagen. Während der verzweifelte Kabir die 500 Pfund schon nach kurzer Zeit verschwendet hat, ohne einen Penny Gewinn einzufahren, erweist die 'mittellose' Epifania sich als überaus geschickte Geschäftsfrau. Basierend auf dem satirischen Bühnenstück des Nobelpreisträgers George Bernard Shaw hat Anthony Asquith mit 'Die Millionärin' eine pointierte Gesellschaftskomödie inszeniert. Sophia Loren glänzt als verwöhnte Millionärin, die erkennen muss, dass man Liebe nicht kaufen kann. In der männlichen Hauptrolle brilliert Peter Sellers als linkischer Inder.