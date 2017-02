Während der in den 70er Jahren populäre Ford Escort in Deutschland als langweilig und spießig galt, erreichte der Hersteller mit diesem Modell in England sehr gute Verkaufszahlen. Das lag unter anderem auch an dem sportlichen Modell MK1. Der kompakte Mittelklassewagen konnte in dieser Variante mit bemerkenswerten Leistungsdaten glänzen und sogar im Motorsport punkten. Chefeinkäufer Mike Brewer ist nach Cornwall gefahren, um dort ein angeblich gut erhaltenes Exemplar in Augenschein zu nehmen.