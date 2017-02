Straßenkarneval, wie es ihn nur in Köln gibt - ein einziger Rausch. Die feierwütige Meute gehört genauso dazu wie die Perspektive der Polizei, der Sicherheitsdienste und der Reinigungsfirmen. Sie alle tragen dazu bei, dass die Fünfte Jahreszeit immer wieder aufs Neue ein unvergessliches Erlebnis wird. ALAAF YOU bildet all dies ab und zeichnet sich dabei durch seine einzigartige Machart aus. Mithilfe einer eigens programmierten App konnten die Kölner Karnevals-jecken ihre persönlichen Erfahrungen filmen und teilen. Erstmals sind sie nicht nur Statisten, sondern wurden selbst zu Filmemachern. Entstanden ist der erste "user generated" Film über den Kölner Karneval. So sehen wir authentische Aufnahmen des Rosenmontagszugs oder Szenen von Weiberfastnacht auf dem Heumarkt, aber erhalten darüber hinaus auch intime Einblicke in die Wohnungen der kölschen Jecken: Schminken, Frisieren, Verkleiden. Denn der traditionelle Karneval, so Filmemacher Eric Benz, fühlt sich vor Ort ganz anders an. "Eine Liebeserklärung an den Karneval" (Süddeutsche Zeitung), "Ein Denkmal für den Karneval" (Kölner Stadtanzeiger) "Janz Kölle dreht einen jecken Film" (Express). Die Presse ist sich einig: ALAAF YOU ist eine einzigartig rauschende Ode an den Karneval. Eine WDR-Koproduktion mit DM Democracy Media GmbH im Verleih von Camino und gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Stefanie Schneck WDR Presse und Information stefanie.schneck@wdr.de 0221 220 7126 Besuchen Sie auch die Presselounge: www.presse.wdr.de