Ein Geist kommt selten allein Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:15 Uhr | Horrorkomödie

Geister haben es Ben wirklich angetan. Bisher allerdings hat sich der Schüler immer nur selbst als einer verkleidet und damit in der Schule für Schrecken gesorgt. Nach einem erneuten Schulverweis muss Ben zu seinem Opa ziehen. Der lebt auf dem Land - und beherbergt anscheinend einen echten Geist. Zum Glück muss sich Ben der spukenden Dame nicht allein stellen, denn in Katherine hat er eine Freundin gefunden. Original-Titel: Believe Laufzeit: 120 Minuten Genre: Horrorkomödie, CDN 2000 Regie: Robert Tinnell FSK: 6 Schauspieler: Benjamin Stiles Ricky Mabe Katherine Winslowe Elisha Cuthbert Jason Stiles Jan Rubes Owen Justin Bradley Mortimer Higgins Vlasta Vrana Mary Alice Stiles Stephanie Morgenstern