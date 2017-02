Weites Land Heute | ARTE | 20:15 - 22:55 Uhr | Western Infos

Mehr Termine Inhalt James McKay (Gregory Peck) kommt in den Westen, um die hübsche Pat (Carroll Baker) zu heiraten. Ihr Vater (Charles Bickford) lebt seit Jahren in erbitterter Feindschaft mit seinem Nachbarn Rufus Hannassey (Burl Ives). Da McKay auf Versöhnung drängt, hält man ihn zunächst für einen Feigling. Original-Titel: The Big Country Laufzeit: 160 Minuten Genre: Western, USA 1958 Regie: William Wyler FSK: 12 Schauspieler: James McKay Gregory Peck Pat Terrill Carroll Baker Steve Leech Charlton Heston Rufus Hannassey Burl Ives Julie Maragon Jean Simmons Major Henry Terrill Charles Bickford