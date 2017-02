Eine Musiktalentshow nur für die ganz Jungen: In jeder Staffel werden 16 Kinder und Jugendliche ausgewählt, die sich vorab beworben haben und nun in den Wettbewerb miteinander treten dürfen. Voraussetzung ist, dass sie selbst Lieder schreiben. Eine Jury aus Fachleuten und bekannten Musikern entscheidet, wer weiterkommt und wer am Ende gewinnen wird. Acht Kandidaten dürfen ihren Song mit einem namhaften Paten produzieren.