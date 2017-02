Sommer in Orange Heute | NDR | 23:15 - 01:00 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Anfang der 80er-Jahre. Die Kommune von Amrita (Petra Schmidt-Schaller) & Co. nistet sich auf einem Bauernhof ein. Während die kreuzbraven Dörfler murren, will Amritas Tochter Lili (Amber Bongard) unbedingt von den „normalen" Kindern akzeptiert werden. Laufzeit: 105 Minuten Genre: Komödie, D 2011 Regie: Marcus H. Rosenmüller FSK: 12 Schauspieler: Amrita - Lilis und Fabians Mutter Petra Schmidt Schaller Siddharta Georg Friedrich Gopal Oliver Korittke Frau Bürgermeister Bettina Mittendorfer Leela Brigitte Hobmeier Lili Amber Bongard