Geräuschvoll geht es zu, wenn Borneos Zwergelefanten im dichten Urwald unterwegs sind, das hält die Gruppe zusammen, auch wenn nicht alle Blickkontakt haben oder sich in Reichweite zueinander befinden. Die meiste Zeit des Tages verbringen die Dickhäuter im Wald. Sie suchen Schutz vor der heißen Tropensonne. Außerdem gibt es unter dem grünen Dach das abwechslungsreichste Nahrungsangebot. Auf ihren täglichen Wanderungen zu frischem Grün werden sie jedoch zunehmend ausgebremst durch in Reihen stehende immer gleiche Bäume: Ölpalmen. Es werden immer mehr, der Regenwald auf Borneo schrumpft um eine Fläche von etwa 4.000 Fußballfeldern täglich. Wie ein Flächenbrand haben sich die Plantagen in den letzten fünf Jahrzehnten ausgebreitet. Noch gibt es auf der drittgrößten Insel der Welt, die sich Indonesien, Malaysia und das Sultanat Brunei teilen, größere Gebiete primären Regenwaldes, Lebensraum für Orang-Utans und Malaienbären, Nasenaffen und Zwergelefanten. Mit dem vom WWF initiierten Projekt "Heart of Borneo" wollen nun die Verantwortlichen auf der Insel selbst ihr grünes Herz vor dem endgültigen Kollaps bewahren. Das gemeinsame Dreiländerschutzgebiet, 220.000 Quadratkilometer groß, soll Borneos Tierwelt eine Zukunft geben.