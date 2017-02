Mark berichtet über diese Themen: Bio vom Discounter: Herkunft unklar? Günstige Bio-Produkte von Aldi, Lidl und Co. sind beliebt. Gut für die Umwelt, die eigene Ernährung und das Image der Discounter. Doch woher stammen die Produkteh? Aus der Region, aus Deutschland, aus ganz Europa, oder sogar aus China? Wer es genau wissen will, schaut häufig in die Röhre. Markt deckt auf. Schlüsseldienste. Wie dubiose Firmen abkassieren Wochenende, mitten in der Nacht Haustürschlüssel weg. Ein Albtraum, aus dem einen professionelle Schlüsseldienste befreien sollten. Doch wie schnell, professionell und vor allem zu welchem Preis wird einem da geholfen? Markt macht die Handwerkerstichprobe mit ernüchterndem Ergebnis. Flugausfall: Ärger mit der Airline Ehepaar Johannsen aus Koldenbüttel will auf Hochzeitsreise nach Irland und muss sich plötzlich selbst einen Ersatzflug mit einer anderen Airline von einem anderen Flughafen organisieren. Denn ihr Ferienflieger von Aer Lingus fällt aus wegen Blitzschaden. Nach der Reise bleiben sie auf den Mehrkosten sitzen, die Fluglinie mauert. Markt mischt sich ein. Filterkaffee: Welcher schmeckt am besten? 162 Liter Kaffee trinkt jeder Deutsche durchschnittlich. Mit 64 Prozent Marktanteil ist Filterkaffee immer noch am beliebtesten. Sogar in der Gastronomie sieht man Baristas wieder diesen Kaffee zubereiten. Wir machen die Geschmacksprobe: Welcher Filterkaffee schmeckt am besten? Küchentücher im Test: Nicht immer saugstark und reißfest Sie sind Saubermacher, Saugtuch und Polierlappen in einem: Küchentücher von der Rolle. Bunt bedruckt oder rein weiß, mit Prägemuster oder aus Recyclingpapier - wo sind die Unterschiede? Wie saugstark und wie reißfest sind die Zellstofftücher? Markt will's wissen. Gartengeräte: Gute Qualität für wenig Geld? Bald wollen viele Hobbygärtner wieder ihre Gärten auf Vordermann bringen, Gehölze schneiden kann man jetzt auch. Für Hobbygärtner bieten Supermärkte, Discounter und Baumärkte Spaten und Gartenscheren zu günstigen Preisen an. Doch taugen die was? - Küchentücher im Test: Nicht immer saugstark und reißfest