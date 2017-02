Nachtschicht Heute | ZDF | 20:15 - 21:45 Uhr | Krimiserie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Entertainer Jacky Herbst ist in einen Autounfall verwickelt. Er gibt an, beschossen worden zu sein. Kurz darauf wird Herbsts Gag-Schreiber ermordet. Hinweise führen zu Komapatientin Carlotta (Tabita Johannes) und ihrem Pfleger (Aurel Manthei). Untertitel: Ladies First Laufzeit: 90 Minuten Genre: Krimiserie, D 2016 Regie: Lars Becker Schauspieler: Erichsen Armin Rohde Lisa Brenner Barbara Auer Dakota Herbst Clara Bednarik Mimi Hu Minh-Khai Phan-Thi Yannick Kruse Christoph Letkowski Ömer Kaplan Özgür Karadeniz