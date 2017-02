Hofer ist noch im Urlaub, Stadler wird schon in Passau erwartet und der Neue aus München, Oliver Gehring, kommt eine Woche später als geplant. Kommissar Hansen ermittelt allein im Mordfall. Anton Achleitner, seines Zeichens Wirtschaftsanwalt, wird erschlagen im Wald aufgefunden. Am Abend vorher hatte er seiner Familie eröffnet, dass er seine bis dahin heimliche Geliebte, Alina Rösner, zu ehelichen gedenkt. Und damit geraten gleich mehrere Personen aus dem nahen Umfeld von Achleitner unter Verdacht: Franziska Achleitner, die gedemütigte Ehefrau, sowie Sohn Markus Achleitner und dessen Ehefrau Stefanie, die beide Angst um ihr Erbe hatten. Wer hat Anton Achleitner nun also ermordet? Ein kniffliger Fall für Hansen, der Unterstützung sowohl von Hofer als auch von Stadler erhält. Geballte Manpower, geballtes Chaos.