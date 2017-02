"Fake News", "Online-Trolle", "Facebook", "Twitter", Instagram" - immer wieder tauchen neue Begriffe auf und mit ihnen neue Möglichkeit im World Wide Web. Das Internet ermöglicht uns Kontakte in die ganze Welt. Wer sieht da noch wirklich durch? Spätestens seit den Vorwürfen rund um die Präsidenten-Wahl in den USA im Jahr 2016 macht sich immer mehr Unsicherheit breit. Von "alternativen Fakten" ist die Rede, von Robotern, die politische Meinungen beeinflussen. Was ist Wahrheit? Was ist Lüge? Wo informieren wir uns? Wem können wir trauen? Das sind tatsächlich drängende Fragen. Und dann gilt es noch mit den rasanten technischen Neuerungen Schritt zu halten. Die Medien von heute - eine Herausforderung und unser Thema bei LexiTV.