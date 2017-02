Victoria Herrmann und Andreas Neugeboren sind auf besonderer Spurensuche quer durch Magdeburg. Sie ergründen die künstlerische Seite der Landeshauptstadt mit all ihren Denkmälern, Skulpturen und Plastiken. Vorbei am Kulturhistorischen Museum und dem Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen führt die Tour zur Burggalerie Magdeburg, die schon seit Jahrzehnten Künstler bekannt macht. Natürlich geht es auch direkt in Ateliers. Bei Hagemanns finden Victoria und Andreas Malerei, aber auch Keramik und Töpferkunst in aufregend schöner roter Glasur. Im "Werk 4" auf einem einstigen Industriegelände erreichen die Moderatoren die Ateliers einer munteren Künstlerschar: Designer, Maler, Mediengestalter, Bühnen- und Kostüm-Künstler. Ein kleines Labyrinth von Überraschungen öffnet sich. In einem der Rayonhäuser vor der einstigen Festung Magdeburg besuchen Victoria und Andreas Schmuckgestalter Gerfried Kliems bei der Arbeit und lassen sich zu einem Kurs ganz in Metall verführen. Handgemalte Bilderwelten auf frei gedrehter Keramik, Tassen als "Leinwände" - das gibt es bei Jana Neumann. Den Schlusspunkt finden die Moderatoren in Buckau, in der Jugendkunstschule. Hier öffnen sich für die Jüngsten Türchen und Tore in die Welt der Kunst: Malerei, Grafik und Plastik.