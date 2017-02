"Auf dem Gebiet von Kunst und Literatur kann es meines Erachtens keine Tabus geben". Dieser Satz von Erich Honecker weckte bei vielen Künstlern in der DDR die Hoffnung auf etwas mehr Freiheit in ihrem Schaffen. Viele überhörten wohl den Zusatz: "Wenn man von der festen Position des Sozialismus ausgeht". LexiTV begibt sich in dieser Ausgabe in die Nischen der DDR-Musikszene, in denen man es damit nicht so ernst nehmen wollte. Erzählt wird die Geschichte des Liedermachers Wolf Biermann, der als überzeugter Sozialist in die DDR kam, die Parteiführung mit seinen Liedtexten aber so verärgerte, dass diese ihm die Staatsbürgerschaft wieder wegnahmen. Viele Künstler haben diese später freiwillig abgegeben, wie zum Beispiel der ungekrönte König der Blueserszene Stefan Diestelmann. Neben ihm stellt diese Sendung auch den Saxophonisten Ernst-Ludwig Petrowsky vor, der nicht nur den Jazz in der DDR prägte, sondern bis heute als einer der bedeutendsten Jazzmusiker Deutschlands gilt.