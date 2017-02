Andrea ist ein richtiges Appenzeller "Meetli" - so nennt man in dieser Ecke der Schweiz ein Mädchen. Andrea und ihre Familie leben abgelegen weit hinten in einem kleinen Tal auf einem Bauernhof: dem Lehmen, unweit entfernt vom "Öhrli", einem mächtigen Felsberg, den Andrea besteigen will. Doch Andrea muss sich ihre Zeit gut einteilen. Ihre große Leidenschaft - die Appenzeller Musik - nimmt viel Zeit in Anspruch: ob im Chörli, wo auch mal gejodelt wird - oder mit ihrer Geige. Das Appenzeller gelten für viele als etwas sonderbar und liebenswert eigensinnig. Wenn Andrea singt oder Geige spielt, ist es das Wichtigste, dass das Herz mit dabei ist. Denn Brauchtum wird hier groß geschrieben - auch in der Familie von Andrea. Doch ein "Landei" will Andrea deshalb noch lange nicht sein.