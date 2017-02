In Folge 2 stehen diese von Ski-Legende und Spielleiter Markus Wasmeier begleitete sowie von Sportreporter Marco Hagemann kommentierte Wettkämpfe auf dem Programm: Nicht loslassen: Jeder Sportler steht auf einer kippbaren Holzplatte, die an einem Steg über dem Wasser verankert ist. Die Sportler halten sich an einem ein Meter langen Seil fest, in das Knoten im Abstand von 20 Zentimeter gemacht wurden. Alle vier Minuten müssen die Sportler einen Knoten weiter nach unten greifen, sodass sie immer weiter in eine Schräglage geraten. Wer die Position nicht mehr halten kann und/oder ins Wasser fällt, scheidet aus. Wer zuletzt noch auf seiner Platte steht, gewinnt. Schleuderball (Teamwettkampf): Die Sportler treten in Zweierteams gegeneinander an. Einer von ihnen bedient eine Ballschleuder. Der Partner steht auf einem Spielfeld, das in fünf hintereinander liegende Zonen eingeteilt ist. Begonnen wird in Zone 1. Der geschleuderte Ball muss innerhalb jeder Zone vom Sportler-Partner gefangen werden, erst dann darf er eine Zone weiterziehen. Das Team, dessen Fänger als erstes den Ball in Zone 5 gefangen hat, gewinnt. 120 Bälle - Heimspiel von Julius Brink: Der jeweilige Sportler steht mit einem Tennisschläger in der Hand auf einer festgelegten Position gegenüber einer Tennisballmaschine. Rechts und links davon befinden sich zwei verschiedenfarbige große Körbe. Die Sportler müssen den heranfliegenden Ball der Farbe nach erkennen und mit dem Schläger in den entsprechenden Korb schlagen. Nach jedem getroffenen Ball laufen die Sportler um eine Fahne herum, bevor sie dann den nächsten Ball schlagen dürfen. Der Sportler mit den meisten richtigen Bällen in den Körben gewinnt den Wettkampf. - Nicht loslassen