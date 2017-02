The Good, the Bad, the Weird Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:50 Uhr | Eastern HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Anfang des 20. Jahrhunderts raubt Yoo Tae-Goo in Nordchina einen Zug aus. Fortan gibt’s für den Kleinkriminellen keine Ruhe mehr, denn die Beute enthält auch eine Karte mit dem Lageplan eines Schatzes. Tae-Goo wird nun von einem Mörder gejagt, der ebenfalls verfolgt wird. Außerdem ist der japanische Bestohlene nicht bereit Yoo entkommen zu lassen. Original-Titel: Joheunnom nabbeunnom isanghannom Laufzeit: 155 Minuten Genre: Eastern, KR, KP 2008 Regie: Kim Jee Woon FSK: 12 Schauspieler: Yoon Tae-Goo / The Weird Song Kang-ho Park Chang-Yi / The Bad Lee Byung Hun Park Do-Won / The Good Jung Woo-sung Seo Jae-sik Byung-ho Son Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets