Jürgen hat die Familie bei einer VIP-Safaritour angemeldet und ist der Meinung, dass er als "echter Mann" im Löwengehege aussteigen muss. Der Tourguide bekommt Schnappatmung, als er auch noch erfährt, dass Jay Jay ein Praktikum bei ihm machen soll. Währenddessen will Vera sich ein elegantes neues Outfit zulegen und lässt sich von einer Shopping-Expertin professionell beraten. Als Jürgen dazukommt, der für seine Jeans nicht mehr als 20 Euro ausgeben würde, wird klar, dass die Dietrichs ein schwieriger Beratungsfall sind. Jürgen sucht die perfekte Wohnung zum Feiern mit seinen Kumpels. Die Wohnungsvermittlerin wird unfreiwillig Zeugin von Jürgens Fantasien, als seine Freunde mit Champagner, Matratzen und einer Stripperin auf der Matte stehen. Da jetzt endlich Geld da ist, wollen Jürgen und Vera noch einmal heiraten. Die Weddingplanerin erhält ungeahnte Einblicke in die Beziehung der beiden, die sie nicht so schnell wieder aus dem Kopf bekommt.