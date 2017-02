Carmen düst ab nach Zürich, wo sie als Jurorin bei THE DANCE mitmachen wird. Mit dem Heli geht es zum Airport. Kurz danach muss Robert sich von seinen Kindern verabschieden. Hier fließen viele Abschiedstränen bei Shania und Davina. In Zürich hat Carmen dank einer Flugverspätung straffes Programm: Proben, Briefing, Fitting, Make up, Red Carpet, die große Show vor 10.000 Menschen und die After Show Party. Robert nimmt auf seinen Hong Kong Trip Bodyguard Nico mit. Der war noch nie in der Metropole und so wird schnell ausgemacht, dass gefeiert wird. Thema soll sein "Was in Hong Kong passiert, bleibt in Hong Kong". Carmen ist zeitgleich in Zürich kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Sie ist der große Stargast vor tausenden Menschen und hunderttausenden Schweizer Fernsehzuschauer. Geht der Auftritt gut?