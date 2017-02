Inge (54), Klaus (53) und Uwe (44) hatten und haben es nicht leicht im Leben. Der Vater gab sie ins Heim, als die Mutter viel zu früh starb. Inge Kurbjuweit (Marie Gruber) hat es zur gefürchteten Stationsleitung im Krankenhaus gebracht. Ihr Bruder Klaus (Jörg Schüttauf) hat ein Alkoholproblem und deswegen gerade den Führerschein verloren. Das Ende seines Jobs als Taxifahrer. Außerdem will ihn seine Frau Monika nicht mehr sehen. Ihr jüngerer Bruder Uwe (Sönke Möhring) führt als schwuler Single die Hunde anderer Leute Gassi. So hatten sich die Kurbjuweits das nicht vorgestellt: Anstatt vom Vater, der nach dem Tod der Mutter alle Kinder ins Heim gegeben hatte, einfach das Vermögen zu erben, sollen die strenge Stationschwester Inge samt Tochter Jule, Taxifahrer Klaus und Hundesitter Uwe gemeinsam in die ostpreußische Heimat des Vaters nach Polen fahren. Dort sollen sie seine Asche an Orten verstreuen, die ihm wichtig waren. Zur Überwachung fährt der Notar Krzysztow mit. Die Fahrt in einem alten Bus führt schließlich auf eine Polizeistation, dann auf eine Hochzeit. Am Ende hat sich die Reise in die Vergangenheit gelohnt.