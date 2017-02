Thema: Champions League, Achtelfinal-Hinspiel: Bayer Leverkusen — Atletico Madrid. Deutsche Teams lösen bei den Rojiblancos keine Schweißausbrüche aus. In den letzten sieben Duellen in Hin- und Rückspiel setzte sich immer Atletico durch. Davor gelang es Dynamo Dresden im Jahr 1979 im Uefa-Pokal, die Spanier auszuschalten. Der FC Bayern München wurde in der Vorsaison im Halbfinale bezwungen. 2014/15 verlor Leverkusen im Achtelfinale nach Elfmeterschießen gegen die Madrilenen.