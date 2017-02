Amy experimentiert mit zwei Hautfetzen von sich und Sheldon. Der ist davon so beeindruckt und was daraus entsteht, dass er noch einen Schritt weitergehen will: Er will ein Kind mit ihr. Amy ist davon nicht ganz so begeistert, deshalb versucht er sie davon zu überzeugen. Raj findet Isabella äußerst attraktiv, die in der Uni putzt. Auch sie scheint sich für ihn zu interessieren, bis sie mitbekommt, dass er sich vor seinen Freunden wohl für sie schämt und ihre wahre Identität verbirgt.