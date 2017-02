Nichts wie weg aus Ocean City Heute | Pro7 | 06:10 - 08:00 Uhr | Komödie Infos

Mehr Termine Inhalt Für die New Yorker Autorin Imogene geht wirklich alles schief. Sie verliert nicht nur ihren Freund, sondern auch noch ihre Karriere. Nicht einmal ein Selbstmord will ihr gelingen. Im Krankenhaus taucht plötzlich Imogenes schrullige Mutter auf und verfrachtet sie zurück in ihren Heimatort, nach New Jersey. Dort muss sie sich mit ihrem Leben auseinandersetzen. Original-Titel: Girl Most Likely Laufzeit: 110 Minuten Genre: Komödie, USA 2012 Regie: Shari Springer Berman FSK: 6 Schauspieler: Imogene Kristen Wiig Zelda Annette Bening George / The Bousche Matt Dillon Lee Darren Criss Maxwell Bob Balaban Ralph Christopher Fitzgerald