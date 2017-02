Die Simpsons Heute | Pro7 | 20:15 - 20:45 Uhr | Zeichentrickserie Infos

Mehr Termine Inhalt Homer Simpson in Space: Der ganz und gar durchschnittliche Familienvater aus Springfield wird von der NASA als dritter Teilnehmer einer Weltraummission ausgewählt und im Rahmen eines Forschungsfluges in die Erdumlaufbahn geschickt. Dort sorgt der Neuling natürlich für einiges Chaos und kann das Raumschiff sowie seine beiden Kollegen nur durch eine echte Heldentat vor dem Untergang bewahren... Original-Titel: The Simpsons Untertitel: Homer der Weltraumheld Laufzeit: 30 Minuten Genre: Zeichentrickserie, USA 1994 Regie: Carlos Baeza Folge: 15 FSK: 6