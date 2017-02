Zahlreiche tödliche Verletzungen kennzeichnen den Leichnam des Bordell-Leiters Marco Kovac. Die SOKO glaubt, dass der Ermordete einem Bandenkrieg innerhalb des Milieus zum Opfer fiel. Vermutlich ging es um die Neuaufteilung des Marktes, denn Rotlicht-Boss Harro Bender ist wieder auf freiem Fuß. Erst als auch Bender ermordet wird, ergibt sich eine neue Spur. In den Fokus gerät nun die spurlos verschwundene Prostituierte Nora. Während der Ermittlungen kommen sich Dagmar und Rico vom MEK nicht nur näher, sie begeben sich auch in eine lebensgefährliche Situation, in der sie einander blind vertrauen müssen, um den Fall zu lösen.