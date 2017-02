Machen sie ihre Sache gut, dann merkt niemand etwas - passieren Fehler, ist das in aller Munde. Jeder Geheimdienst steht selbst unter Beobachtung, auch der deutsche. Der Verfassungsschutz steht seit dem Bekanntwerden des NSU-Terrors massiv in der Kritik. Was sagen die "Geheimen" eigentlich selbst dazu, dass sie auf ganzer Linie versagt haben sollen? LexiTV geht dieser Frage auf den Grund. Bei uns treten Agenten des Verfassungsschutzes in Maske und Verkleidung vor die Kamera und geben Einblick in ihre streng geheime Arbeit. Außerdem erklärt LexiTV, welche Geheimdienste es in Deutschland gibt und was ihre Aufgaben sind.