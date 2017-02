Max Söllner vom Münchner Sozialreferat ist einem Leistungsbetrug im ganz großen Stil auf der Spur, als er am helllichten Tage von einem Auto erfasst wird und stirbt. Die Ermittler Eva Maria Prohacek und André Langner, die auch für Amtsdelikte zuständig sind, übernehmen den Fall. Er führt sie tief in den Sumpf von Mafia-Strukturen, organisierter Kriminalität und korrupter Politik, die Geschäfte mit der Altenpflege machen. Kurz vor Söllners Tod hatten Prohacek und Langner mit dem Bruder des Opfers, Streifenpolizist Peter Söllner, gesprochen, der vehement gegen den bayerischen Landtagsabgeordneten Hubert Cuntze wegen Trunkenheit am Steuer vorgegangen ist. Dieser Cuntze, ein Spezi von Dienststellenleiter Dr. Reiter, ist Chef einer Immobilienholding, der auch das Hochhaus in Neu-Perlach gehört, vor dem der Unfall passierte. Dort wohnen vornehmlich alte Russlanddeutsche, die alle von einem mobilen Pflegedienst betreut werden. Prohacek und Langner stoßen auf ein kriminelles Netzwerk, das Monat für Monat ungeheure Summen für Sozialbetrug einstreicht und das von einem Politiker gesteuert wird. Fast sieht es so aus, als ob die Kumpanei mit Cuntze dem gesundheitlich angeschlagenen Dr. Reiter gefährlich werden könnte, doch der riecht mal wieder den Braten.