Robo-Robbie: Robbie muss wieder einmal Klassenarbeiten schreiben und kann nicht an allen Einsätzen des Team Quantum teilnehmen. Und das, obwohl Ray und die anderen seine Hilfe gut gebrauchen könnten. Um das Problem zu lösen, konstruiert Buckingham einen Roboter-Doppelgänger, der Robbie in der Schule vertreten soll. Robbie findet schnell Gefallen daran, nicht mehr in die Schule gehen zu müssen und vertreibt sich lieber die Zeit, mit den Pilotinnen A-Te und G-Ce Wettflüge auszutragen. Dummerweise ist Robbies Doppelgänger mit seinem Dasein als Durchschnittsjunge alles andere als zufrieden und nutzt die Gelegenheit, aus Robbie den angesagtesten Typ der Schule zu machen. Als dann noch eine Fehlfunktion in seinem eingebauten Quantencomputer das Gewissensprogramm lahmlegt, beschließt Robo-Robbie, sich die ganze Welt zu unterwerfen. Nun muss Robbie nicht nur gegen seinen eigenen Doppelgänger kämpfen, er muss sich auch noch überlegen, wie er danach seinen Ruf als Loser wiederherstellen kann. Der Inflatonen-Kuli: Wäre es nicht schön, in die Zukunft zu blicken und alle Schritte des Team Quantum vorauszusehen? Mithilfe des neuen Inflatonen-Kulis wird dieser Traum aller galaktischen Gauner wahr. Um diesen besonderen Stift angemessen zu vermarkten, verbündet sich dessen Erfinder Professor Gehirnkopf mit der geschäftstüchtigen Contessa de Wurm, die den Kuli in ihrem eigenen Shopping-Kanal zum Verkauf anbietet. Tatsächlich mausert sich der Inflatonen-Kuli zum Verkaufsschlager. Zum Ärger von Team Quantum, denen es nicht mehr gelingt, das Universum vor den Machenschaften der vielen Schurken zu schützen. Wo sie auch auftauchen, Team Quantum kommt immer einen Schritt zu spät. Ray bleibt nichts anderes übrig, als das Team aufzulösen. Insbesondere Robbie ist niedergeschlagen. Nie mehr wird er als Superheld das Universum retten können! Dann hat er eine Idee: Was wäre, wenn Team Quantum selbst in den Besitz eines Inflatonen-Kulis gelangen würde? Tatsächlich gelingt es Robbie, einen der Stifte zu bestellen.