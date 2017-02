An guten Tagen hat der passionierte Wassersportler und Bootsverleiher Johannes Kroel schon mal an die 80 Kanus verliehen - an Menschen, die den Finowkanal mit Muskelkraft entdecken wollen. Wirtschaftlich spielt der Kanal heute keine Rolle mehr - dafür erlebte er in den letzten Jahren eine touristische Wiedergeburt und ist durchgängig befahrbar. Genügend Gründe für Johannes Kroel, seinen Rotwein abends am Ufer des Kanals zu trinken. Dem Charme der Region erliegen Freizeitsportler aus ganz Deutschland. Der romantische Kanal im Eberswalder Urstromtal reicht vom langen Trödel bei Liebenwalde bis zur Alten Oder. Was ihn so faszinierend macht, sind nicht nur Biber und Kraniche - sondern auch die geschichtlichen Schätze, wie das Schiffshebewerk Niederfinow und der Forstbotanische Garten. Verführerisch ist auch der gehaltvolle Spritzkuchen, der 1832 das erste Mal in Eberswalde gebacken wurde. Fraglich, ob es eine glückliche Fügung ist, das Easy-Jet und Ryan-Air sich nicht auf dem Flughafen Finow ansiedelten - immerhin bleibt man ungestört.