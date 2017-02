Dachschaden im Sozialamt: Die Kollegen sollen daher kurzfristig im Bauamt einquartiert werden. Hagen sträubt sich natürlich gegen diesen unerträglichen Zuwachs der Kollegenschar. Zu allem Über erfährt er dann auch noch, dass sein ehemaliger Mitschüler Udo Ettmeier für diesen Umzug verantwortlich ist. Hagen hatte in seiner Schulzeit entsetzliche Angst vor Udo, dem damaligen Klassenrambo. Diesen Umstand versucht er natürlich vor seinen Kollegen zu verheimlichen und kehrt sogar eine dicke Freundschaft mit Udo heraus. Als Stüsser dies erfährt, beauftragt er Hagen, bei Udo dafür zu sorgen, dass der Umzug rückgängig gemacht wird. Hagen versagt komplett: Er wird aus seinem eigenen Büro vertrieben und von Udo schikaniert wie früher auf dem Schulhof. Das kann Ulla nicht länger mit ansehen. Mit weiblicher Cleverness findet sie eine Schwachstelle bei Udo und ruft schließlich dessen resolute Mutter an, die sich über die Verhältnisse im Amt sehr erstaunt zeigt. In der Nähe der Stadt soll eine Kartbahn entstehen, und Kimmel bearbeitet den Bauantrag. Motorsportfan Silvia Meier will das Projekt unbedingt durchsetzen, Nadia ist natürlich dagegen. Die beiden Frauen versuchen Kimmel für ihre Ziele einzuspannen.