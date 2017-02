Detective Olivia Benson und ihre Kollegen arbeiten für die Sonderkommission Special Victim Unit in New York. Ihre schwere Aufgabe ist es Sexualverbrechen und Gewalttaten an Kindern aufzuklären: Eine schreckliche Vergewaltigungstat erinnert Benson an einen ihrer ersten Fälle. Vor acht Jahren sorgte sie dafür, dass Omar Pena wegen Vergewaltigung in Haft kam. Pena behauptet, dass Benson ihn damals zu einem Geständnis genötigt hat und er unschuldig ist...