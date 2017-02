Der Fantasie der Darsteller sind keine Grenzen gesetzt, um ein weiteres Mal zu verblüffen. Denn wer am Ende auf dem Treppchen steht, entscheidet die Jury gemeinsam mit dem Studiopublikum. Den Siegern winken am Ende Preisgelder in Höhe von 50.000 ? (1. Platz), 25.000 ? (2. Platz) und 10.000 ? (3. Platz). Diese 16 Acts stehen im Finale: - Jenny Marsala (28) aus Stuttgart, die Frau mit den 13 Stimmen - Joe Heinrich (40), Puppenspieler aus München - Megan Piphus (23) - die singende Bauchrednerin aus Texas - "Lion Dance Group" - eine 13-köpfige Gruppe von Akrobaten und Musikern aus Hong Kong - Bauchredner Jürgen Krämer (32) aus Manderscheid in der Eifel - Ronja Häring (26) und Mathis Wagenbach (24) aus Berlin mit ihrem visuellen Streifzug durch Licht und Schatten. - Barnaby Dixon (26), Puppenspieler aus Großbritannien - die Puppen-Truppe "TubeHeads" aus Köln - Das Objekttheater "Faboo" aus Madrid - Das Fingertheater "Manoviva" aus Italien - Das visuelle Theater "Lightwave Theatre Company" aus Rumänien - Robin Frohardt (44) aus New York, Nonverbales Figurentheater - Pantomime Daniel Zafrani (56) aus Frankreich - Der "Blue Voices Kindershowchor" aus Hamburg - "Close Act Theatre" aus Tilburg (NL): gigantische Riesen aus prähistorischen Zeiten - Die Tanz- und Performancegruppe "Light Balance" aus der Ukraine