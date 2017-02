Gäste: David Coulthard, Matthias Schweighöfer, Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Sven Plöger u.a. Dass Formel-1-Pilot David Coulthard ein feines Gehör hat, wenn es um Kolben und Zylinder geht, ist nicht verwunderlich. Aber wie gut steht es um das Hörvermögen des rasenden Schotten bei heimischen Dudelsackklängen? Schafft er es, mehr von den "Red Hot Chilli Pipers" gespielte Abschnitte aus Popsongs zu erkennen als der junge Dudelsackspieler Marius (14)? Die "Bottleflip Challenge" war der virale Internet-Hype 2016. Weltweit versuchen sich seither Millionen Menschen - kleine und große - im "Bottleflippen": Es ist der Versuch, eine halbvolle Wasserflasche mit einer Drehung so auf einen Tisch zu werfen, dass sie aufrecht stehen bleibt. Auch den Schauspieler Matthias Schweighöfer hat das Bottleflip-Virus erwischt. Schafft er mehr Bottleflips als sein kleiner Herausforderer? Nur selten zückt Joachim Llambi bei Tanzshows die Zehn-Punkte-Tafel. Nun könnten der gestrenge Tanzrichter und seine Mitjurorin Motsi Mabuse im Tanzschritte-Duell gegen Maja und Nick (beide 9) den Kürzeren ziehen: Wer erkennt mehr Standardtänze, wenn im dunklen Studio nur die LED-Schuhe eines Tanzpaars zu sehen sind? Diplom-Meteorologe Sven Plöger weiß nicht nur, wie unser Wetter morgen wird und was in der Lufthülle rund um unseren Globus alles so passiert. Der TV-Moderator hat schon so viele Landkarten studiert, dass ihm auch in Sachen Geografie so schnell keiner etwas vormacht. Im Anrainer-Duell tritt der ARD-Wetterexperte gegen das Erdkunde-Ass Malte (11) an. Fast 200 Länder gibt es auf der Welt. Wer mehr Anrainer-Staaten und deren Hauptstädte erkennt, gewinnt das Duell. Diese und weitere spannende Duelle gibt es bei "Klein gegen Groß" am 18. Februar 2017 um 20:15 Uhr im Ersten. im Ersten.