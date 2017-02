Checker Cans Entdeckungstour beginnt in der Schuhwerkstatt der Münchner Staatsoper. Vom Schnabelschuh bis zum Cowboystiefel gibt es hier jedes nur vorstellbares Modell. Klar, dass Can auch die riesigen Stöckelschuhe anprobiert. Dann darf er mit Schuster Christoph einen eigenen Schuh herstellen. Zum Schluss muss er aber auch noch die Checker-Frage beantworten "Wie kommt die Sohle an den Schuh?" Dass er dafür so viel schneiden, kleben, nähen und nageln muss, hätte Can nicht gedacht. Museumspädagogin Nina nimmt Can mit auf eine "Schuh-Zeitreise". Sie zeigt ihm historische Fußbekleidungen - von der Römersandale und den seltsamen Schnabelschuhen bis hin zu echtem Steinzeit-High-Tech: Die Schuhe von Ötzi, der 5000 Jahre alten Mumie aus dem Eis, sind verblüffend perfekt! Bei einem bekannten Sportartikelhersteller findet Can heraus, was das Besondere an den coolen Schuhen berühmter Fußballer und Fußballerinnen ist. Mit Harald testet er die Fußballschuhe: Das allerdings nicht am Fuß, sondern eine Maschine jagt einen Ball mit viel Dampf aufs Tor. In seiner Checker-Bude schließlich macht Can den Härte-Test und sucht die Antwort auf die Frage "Warum stinken Schuhe"?