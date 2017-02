Daniel Fröhlich Lukas Karlsch Semra Koray Ilknur Boyraz Opa Oskar Peter Franke Oma Betty Regine Vergeen Ayla Koray Aylin Senegül Melinda Koray Imge Ünlü Nick Eric Ventker Dominik Patrick Mölleken Bauer Stücken will sich Rudi wieder einmal unter den Nagel reißen und behauptet, dessen Mutter lebe in seinem Stall. Da morgen Muttertag ist, will er Rudi und seine Mama zusammenführen. Doch Fritz und sein Freund Nick trauen dem "netten" Nachbarn nicht über den Weg. Gemeinsam mit Rudi schleichen sie sich zu Stückens Hof und wollen sich das vermeintliche Muttertier mal ganz aus der Nähe anschauen. Neugierig wie immer schlüpft Rudi zu seiner "Mama" in den Stall. Fritz gerät in Panik, denn für Stücken ist klar: Rudi ist endlich dort, wo er hingehört. Oma Betty hat das Pokerfieber gepackt. Um die Kasse für ihre große USA-Reise mit Opa Oskar aufzubessern, trifft sie sich mit ihren Freundinnen zum Kartenspiel. Tatsächlich gewinnt sie 300 Euro gleich am ersten Abend. Das ruft nach Revanche - und in der nächsten Pokerrunde verspielt Oma Betty ihr ganzes Sparschwein. Nun ist guter Rat teuer - aber Semra hat eine Idee ...