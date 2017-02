Licht aus - Spot an! Shary und Ralph schwingen heute das Disco-Tanzbein und laden ein zu einer musikalischen Zeitreise in die 1970er Jahre. Dazu haben sie die Rollschuhe aus dem Keller geholt, die alten Discohits rausgekramt und zeigen, wie man Schallplatten zum Klingen bringt! * Was ist ein Déjà-Vu? Was passiert dabei im Gehirn? Plötzlich ereilt uns dieses merkwürdige Gefühl: Das habe ich doch schon mal ganz genau so erlebt! Und dann ist das Gefühl schon wieder weg. Das war ein Déjà-Vu, etwas, das man "schon mal gesehen" hat - denn das ist die Übersetzung für das französische Wort. Aber wie kommt dieses Gefühl zustande? Ralph hat im Gehirn nachgesehen. * Wieso kann man bei dunklen Scheiben raus gucken, aber nicht rein? * Warum bestehen Himbeeren aus so vielen Pölsterchen? * Warum stellt man sich Zwerge in den Garten? * Was ist eine Fata Morgana?