Daniel Fröhlich: Lukas Karlsch Semra Koray: Ilknur Boyraz Opa Oskar: Peter Franke Oma Betty: Regine Vergeen Ayla Koray: Aylin Senegül Melinda Koray: Imge Ünlü Nick: Eric Ventker Dominik: Patrick Mölleken Melinda ist zu Besuch: Sie sucht ein Modell für ihre Zwischenprüfung als Maskenbildnerin. Oma erklärt sich sofort bereit und will sich von ihrer Enkelin aufhübschen lassen. Da ahnt sie ja noch nicht, dass "Vampire" das Thema der Prüfung sind. Die Eltern ihrer Freundin Lena wollen sich trennen und plötzlich wittert auch Ayla viele Anzeichen dafür, dass Semra und Daniel auf eine Scheidung zusteuern. Das will sie um jeden Preis verhindern. Die beiden Freundinnen hecken einen Plan aus: Ein Picknick im Grünen für Semra und Daniel. Doch haben sie die Rechnung ohne Rudi gemacht, der sich über die leckeren Speisen hermacht und die wohlmeinenden Pläne durchkreuzt. Bleibt nur noch eine Chance: Eine romantische Nacht in der Scheune. Gut das Rudi seine Schnauze aus dem Heu streckt und Semra und Daniel von Aylas Ängsten erfahren. Da gibt es Einiges zu erklären ...