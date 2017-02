Elise muss aus L.A. nach Oslo zurückkommen, um ihr USA-Visum zu verlängern. Sie hat sich als Stand-Up Comedian durchgeschlagen. Wieder zu Hause trifft sie auf ihre alten Freundinnen: Alex will unbedingt an die Schauspielschule und bereitet sich auf die letzte Prüfungsrunde vor und Nenne jobbt bei einem Catering-Service, will aber Schriftstellerin werden. Ihre Eltern eröffnen ihr und ihrer Schwester Sara, dass ihr Vater ein Kind bekommen wird, allerdings mit einer anderen Frau. Auf der Überraschungs-'Welcome-Back-Party' trifft Elise Anders wieder, ihren besten Freund. Mit ihm hatte sie vor ihrer Abreise nach L.A. geschlafen und seitdem nicht mehr mit ihm gesprochen. Doch dann kommt alles anders als gedacht: Die ersehnte Visumsverlängerung wird ihr kurzum verweigert... (Premiere in ONE)