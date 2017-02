Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt Morgen | Heimatkanal | 13:50 - 15:20 Uhr | Heimatdrama Infos

Kati Ertl, die Tochter eines Gutsbesitzers im Schwarzwald, wird von dem reichen Sägewerksbesitzer Bruckner umworben, liebt aber den Holzfäller Martin. Sie glaubt jedoch, Bruckner heiraten zu müssen, um ihren Vater vor dem finanziellen Ruin bewahren zu können. Der Jazztrompeter Jonny Schulz reist in den Schwarzwald, wo er überraschend seinen Freund Martin wiedertrifft. Martin leitet eine Holzfällerkolonne, die für den reichen Sägewerksbesitzer Bruckner arbeitet. Bruckner umwirbt die hübsche Kati, Tochter des Gutsbesitzers Ertl, der Rennpferde züchtet und in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt. Kati könnte ihrem Vater helfen, indem sie Bruckner heiratet. Sie liebt jedoch Martin, der sich ebenfalls zu ihr hingezogen fühlt. Jonny wiederum ist auf dem besten Weg, das Herz der Wirtstochter Rosl zu erobern. Als sich eine Gelegenheit für Katis Vater zerschlägt, zu Geld zu kommen, entschließt sich die junge Frau schweren Herzens, Bruckner das Jawort zu geben, um den Hof ihres Vaters zu retten. Doch dann kommt es zu einer überraschenden Wendung. Rudolf Schündler, als Schauspieler und Regisseur ein Spezialist für populäre Kinounterhaltung, inszenierte diesen Heimatfilm mit einem ansehnlichen Aufgebot von Stars der 1950er-Jahre und einigen Musikeinlagen. Die Hauptrollen spielen Rudolf Prack, O. E. Hasse und Ingeborg Körner - und natürlich die schöne Schwarzwaldlandschaft. Drehorte waren das malerische Todtmoos und das wildromantische Wehra-Tal. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Heimatdrama, D 1953 Regie: Rudolf Schündler FSK: 12 Schauspieler: Martin Rudolf Prack Johnny, Jazztrompeter Walter Müller Bruckner O. E. Hasse Franz, Ertls Bruder Fritz Wagner Gutsbesitzer Ertl Hans Stüwe Kubbitzky, Konzertagent Oskar Sima