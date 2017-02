Unmittelbar nach der Berlinale bewertet "Kulturzeit extra" die Bärenvergabe der Jury um Hollywoodveteran Paul Verhoeven. Welche Preise haben überrascht, gab es Fehlgriffe, wer ging leer aus? Außerdem: alle Stars, Highlights und natürlich die Skandale und Kontroversen. Rassismus, Revolution, Europa sind nur einige der Themen der diesjährigen Berlinale, die immer wieder ihren Ruf bekräftigt als Filmfest, das sich politisch einmischt. So auch in vielen Dokumentarfilmen, die sich an der Wirklichkeit reiben und überraschende Einblicke in unsere Welt ermöglichen. In diesem Jahr knüpft die Berlinale zudem an ihre eigene Geschichte als Fenster zum Ostblock an. 70 Jahre nach Beginn des Kalten Krieges sind besonders viele Filme aus Osteuropa im Programm. Und: erstaunlich viele Filme von Frauen. Mit Afrika gibt es einen ganzen Kontinent als Filmkosmos zu entdecken. Knapp 800 Filme sind auf der Berlinale zu sehen, "Kulturzeit extra" sortiert, bewertet und ordnet die wichtigsten Werke ein. Die Tops, die Flops und die Geheimtipps der "Kulturzeit"-Redaktion auf der Berlinale 2017.