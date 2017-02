"Kabarett darf Spaß machen!" ist Sebastian Pufpaffs Berufsmotto. Daran hält er sich unbedingt auch als Gastgeber der Happy Hour. Zum Beweis sind auch diese Woche wieder erlauchte Könner in Humorbelangen eingeladen: Andreas Rebers, Kirsten Fuchs, Vince Ebert, Hannes Ringlstetter und die Band Moop Mama. Als einer der einer der gefragtesten Kabarettisten Deutschlands lädt Sebastian Pufpaff Kollegen - Newcomer wie alte Hasen - in die Kulturbrauerei zu 45 Minuten feinstem Programm aus Kabarett, Comedy und Musik. Die Show in der Berliner Kulturbrauerei ist ein bisschen wie Herr Pufpaff selbst: Klug, großmäulig, charmant, entlarvend, bissig und herzlich, und vor allem: urkomisch. Für Kabarett-Junkies genau das Richtige, aber Vorsicht: so ein Abend bietet Risiken und … Seitenstiche. Für 45 Minuten kurzweilige Unterhaltung sorgen in dieser Folge neben dem Gastgeber selbst: Andreas Rebers: als selbst ernannter Betroffenheitskomiker und gnadenloser Spiegel-Vorhalter einer unserer Stammgäste. Kirsten Fuchs: begabte Bühnenpoetin, talentierte Kolumnistin und dabei sau komisch: höchste Zeit für eine Einladung in die Happy Hour. Vince Ebert: der studierte Physiker hat sich Wissenschaft und Humor gleichermaßen verschrieben und wagt bei uns einen Blick in die Zukunft. Hannes Ringlstetter: Kabarettist, Musiker, Moderator - der Mann aus Bayern mit dem Lausbubencharme vereint alles, was man für eine Kombination aus Bühnenshow und Fernsehsendung können muss. Es ist seine erste Stippvisite in der Happy Hour. Moop Mama: 10-köpfige Hip-Hop-Blaskapelle, die gerne mal im Einheitsoutfit auftreten und Urban Brass vom Feinsten spielen.