In der Vollmondnacht auf der Versammlung der Wölfe will der Rudelführer Akela Mogli zum vollwertigen Mitglied des Rudels erklären. Das aber will der listige Wolf Phaona verhindern. Gemeinsam mit Tabaqui heckt er einen Plan aus: Phaona soll Mogli erklären, die Sitzung werde ausfallen. Stattdessen soll er Mogli zur Elefantenlichtung schicken - angeblich im Auftrag von Akela. Auf der Lichtung soll dann Shir Khan auf Mogli warten.