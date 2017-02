Bei der Überarbeitung eines Klettersteigs begegnet Andreas Marthaler einem Pärchen, das so gar nicht harmonisch wirkt. Auf seine Nachfrage versichern ihm beide, dass alles in Ordnung sei. Dennoch bleibt ein mulmiges Gefühl bei ihm zurück. Andreas geht trotzdem weiter und ahnt nicht, dass er eine verzweifelte Frau in der Gewalt ihres eifersüchtigen Ex-Mannes zurücklässt. Kurze Zeit später entdeckt Michael, der Pilot der Bergretter, in einer Schlucht einen reglosen Körper. Das Team eilt zur Unglücksstelle und findet einen Schwerverletzten. Während sich Bea um ihn kümmert, macht sich Andreas auf die Suche nach einem zweiten Verunglückten. Denn die Kletterausrüstung deutet darauf hin, dass der Verunglückte nicht allein unterwegs war. Doch wo ist die zweite Person, und warum ist der Mann abgestürzt? Andreas' Spurensuche bleibt zunächst erfolglos. Auf dem Hof von Emilie verläuft die Suche nach dem verschwundenen Geld etwas erfolgreicher. Während Emilie eine mysteriöse Zahlenkombination entdeckt hat, findet Andreas das Foto einer fremden Frau mit einer überaus eindeutigen Widmung an Stefan Hofer: "In Liebe". In Andreas reift die Vermutung, dass sein verstorbener Freund ein Verhältnis mit dieser Frau hatte. Sollte die Frau auf dem Foto hinter dem Geheimnis um das verschwundene Geld stecken? Andreas geht seinem Verdacht nach. Und tatsächlich: Sowohl die Zahlenkombination als auch das Foto führen zu ein und derselben Person - Theresa Prechtl. Bürgermeister Herbrechter drohen indes die Felle davonzuschwimmen. Die Investoren seines ambitionierten Seilbahnprojektes, allen voran Herr Berger, machen Druck. Wenn er nicht binnen kürzester Zeit Emilies Hof erworben hat und entsprechende Verträge auf den Tisch legen kann, fordern sie alle bisher geleisteten Anzahlungen zurück. Das aber würde Herbrechter finanziell das Genick brechen. Sarah erholt sich gut von ihrem Unfall und ist voller Vorfreude auf die von Andreas versprochene Abreise nach Arizona. Sobald die Zukunft von Emilie und den Kindern geregelt ist, wollen sie los. Als sie einen Ring bei Andreas findet, muss er sie aber enttäuschen. Er ist nicht für sie, und Andreas hat keine Ahnung, wie das Schmuckstück in seine Tasche gekommen ist. Als Andreas in der Klinik bei dem Verunglückten einen ganz ähnlichen Ring entdeckt, erinnert er sich an das mysteriöse Pärchen vom Vormittag. In den Bergen spielt sich währenddessen ein lebensgefährliches Geiseldrama ab. Es beginnt ein Wettlauf um Leben und Tod.